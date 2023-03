Christoph Benedikt im AUF1-Gespräch: „Italienische Banken könnten als Nächstes crashen“

Finanzfachmann und -analyst Christoph Benedikt kennen AUF1-Zuseher bereits aus einer Ausgabe von „Wirtschaft AUF1“ zum Thema Aktien. Mit seinen Prognosen lag er in den letzten Jahren meist richtig. Erst kürzlich warnte er auf seinem YouTube-Kanal „Inflationsschutz“ aufgrund des Finanzgebarens im Bankenbereich vor einem Crash einzelner Geldinstitute, was jetzt auch in den USA und der Schweiz eintrat. Bernhard Riegler hat mit Christoph Benedikt über die aktuelle Bankenkrise gesprochen.

