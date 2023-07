Dr. Brunner (MFG): „Dürfen nicht zulassen, dass WHO staatliche Souveränität aushöhlt“

Vergangenes Wochenende fand in Köln eine Tagung der Anwälte für Aufklärung statt, die sich schwerpunktmäßig mit den Plänen der WHO auseinandergesetzt hat. Mit dabei war auch Rechtsanwalt und MFG-Gründer Dr. Michael Brunner. Auch er warnt eindringlich vor den Plänen der supranationalen WHO unsere staatliche Souveränität auszuhöhlen und zu übernehmen.

