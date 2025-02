Nachrichten AUF1 vom 27. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Neue Regierung in Österreich: Weichen für „Great Reset brutal“ sind gestellt

+ Demo am Samstag: Widerstand gegen Austro-Ampel formiert sich

+ Widerstand gegen Zensur: Wallasch-Anwalt setzt auf Konfrontation mit Medienanstalt

+ Keine Meinungsfreiheit in Deutschland! Haftstrafe wegen Witzen?

+ 500.000 Euro für KI-Spitzel von Correctiv: So finanziert Claudia Roth die Überwachung

+ Geburten brechen weiter ein – Covid-Injektionen „Alarmsignal erster Klasse“!

+ Kennedy stoppt Covid-Impfung für Kinder!

+ Was tun gegen WHO-Macht-Pläne? Polit-Druck aufbauen!

+ Bundestagswahl: Diese Berliner Bezirke wollen nicht neu auszählen

+ Bulgaren gegen Währungs-Diktat: „Sie wollen uns in die sinkende Euro-Titanic zwingen“

+ 500.000 Euro Steuergeld: „Orientierungshilfe“ für gewaltbereite Schüler in Wien

Quelle: AUF1