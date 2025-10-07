Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande

Vor dem Wiener Landesgericht hat ein Prozess begonnen, der ein düsteres Licht auf die Zustände in der österreichischen Hauptstadt wirft. Eine 28-jährige Lehrerin soll über Monate von mehreren minderjährigen Migranten erpresst, missbraucht und vergewaltigt worden sein. Doch der Fall zeigt weit mehr als ein individuelles Verbrechen: Er steht sinnbildlich für ein erschreckendes Sittenbild aus Gewalt, Drogen und Multikulti, kommentiert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer, der beim ersten Prozesstag vor Ort war.

