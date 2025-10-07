Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande

Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung: Schock-Prozess gegen Wiener Migrantenbande

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Vor dem Wiener Landesgericht hat ein Prozess begonnen, der ein düsteres Licht auf die Zustände in der österreichischen Hauptstadt wirft. Eine 28-jährige Lehrerin soll über Monate von mehreren minderjährigen Migranten erpresst, missbraucht und vergewaltigt worden sein. Doch der Fall zeigt weit mehr als ein individuelles Verbrechen: Er steht sinnbildlich für ein erschreckendes Sittenbild aus Gewalt, Drogen und Multikulti, kommentiert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer, der beim ersten Prozesstag vor Ort war.

In "Endspiel – Der Multikulticrash“ deckt Werner Reichel auf ( https://www.auf1.shop/products/endspiel-der-multikulticrash?_pos=5&_sid=7b77cd4f9&_ss=r ), wie Migration und politische Ideologien das Fundament unserer Zivilisation erschüttern. Ein Buch, das kein Blatt vor den Mund nimmt.

Quelle: AUF1

