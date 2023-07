Nachrichten AUF1 vom 4. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Niederlande: Ruttes Globalisten-Regierung ruft Ausnahmezustand wegen Bauern-Widerstand aus

+ Dr. Roman Schiessler zu Brutalo-Polizeieinsatz bei Rechtsanwältin: „Es steht schlecht um den Rechtsstaat“

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „Der Fernseher ist das letzte Rückzugsgebiet der Systemmedien“

+ Prof. Sönnichsen zum zweiten Freispruch: „Wir bleiben dran, für Recht und Freiheit“

+ Deutschland: ZDF bringt Anti-AfD-Hetze für Kinder nach AfD-Wahlerfolgen

+ Deutschland: „Wirtschaftsweise“ fordert Einwanderung von 1,5 Millionen „Fachkräften“ pro Jahr

+ USA: Sämtliche Corona-Maßnahmen ignoriert – 90 mal weniger Covid-Tote bei den Amischen

+ Die gute Nachricht: Leben der siebenjährige Jasmin nach Badeunfall gerettet

Kurzmeldungen:

+ Berlin: Elektrische Löschfahrzeuge zu schwer

+ Südafrika: Sechs Farmermorde in 15 Tagen

+ Grüne werfen Dosen auf verstorbene AfD-Politikerin

+ Bank of England: Alle Geschlechter können schwanger werden

+ Zensur von Hassrede nach Krawallen in Frankreich angedacht

Quelle: AUF1