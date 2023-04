Nachrichten AUF1 vom 4. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Dr. Heinrich Fiechtner im AUF1-Exklusivgespräch: „Ich habe meine Praxis extra für Impf-Geschädigte geöffnet“

+ „Lagebesprechung AUF1“: Christian Hafenecker hinterfragt Rolle der Geheimdienste in Corona-Plandemie

+ Wirtschaft: „Nickel gab ich für Steine“ - Edelmetall-Betrug im großen Stil

+ Energieversorgung: Habeck mit vollem Einsatz für die Energiesicherheit der Ukraine

+ „EU-Battlegroups“: Völkerrechtler Geistlinger sieht Bruch der österreichischen Neutralität

+ Deutschland: Bundeswehr-Soldaten fallen zu Tausenden aus – wegen fast 100% Durchimpfungsrate?

+ Islam: Nicht das Problem an sich, sondern nur die Folge der Einwanderung?

+ Die gute Nachricht: Indochina-Tiger erstmals seit Jahrzehnten wieder gesichtet

Kurzmeldungen:

+ Historischer Auftritt Donald Trumps vor Gericht

+ Verbrechen an Einwanderer-Kindern an US-Grenze

+ Migranten-Kriminalität in Deutschland explodiert

+ Grüner instrumentalisiert Verkehrstragödie mit fünf toten Jugendlichen

+ Harte Strafe für Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young

Quelle: AUF1