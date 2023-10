ARD-Klage: Das System will uns zerstören!

Der juristische Markenstreit zwischen ARD und AUF1 geht in die nächste Runde. „Mit dem Trick eines aufwändigen und teuren Verfahrens vor Gericht will die ARD das alternative und unabhängige Fernsehen AUF1 finanziell vernichten“, sagt Chefredakteur Stefan Magnet. Der öffentlich-rechtliche Sender zielt in seiner umfangreichen Klageschrift darauf ab, die Marke AUF1 gänzlich löschen zu lassen. „Auch wenn die vorgebrachten Argumente skurril und fast wie Satire klingen, die ARD wendet sehr viel Steuergeld aus ihren Zwangsgebühren auf, um uns von der Bildfläche verschwinden zu lassen“, warnt Magnet.

Wir brauchen jetzt die Unterstützung unserer Zuseher, um vor Gericht gegen die ARD bestehen zu können. Unsere Existenz steht auf dem Spiel! Helfen Sie mit, diesen Angriff gemeinsam abzuwehren: IBAN: AT26 3411 1000 0054 7489

BIC: RZOOAT2L111

(Unterstützerverein AUF) Quelle: AUF1