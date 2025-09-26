Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Mord an Charlie Kirk: Wie groß ist die Gefahr durch Linksextremisten?

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 15:00 durch Sanjo Babić
Dominik Kaufner (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Dominik Kaufner (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Donnerstagabend wurde im Potsdamer Landtag eine brisante Frage diskutiert: Stellen sich SPD, BSW und CDU klar gegen linksextremistische Gewalt? Die AfD hat dazu einen Entschließungsantrag eingebracht. Die Oppositionspartei wirft der Landesregierung vor, bei der Bedrohung durch linke Gruppen wie die Antifa bislang eine unklare und halbherzige Haltung einzunehmen. Doch wie groß ist die Gefahr durch Linksextreme in Brandenburg tatsächlich? Darüber sprach AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem Landtagsabgeordneten Dominik Kaufner.

Quelle: AUF1

