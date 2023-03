Berlin: Am Tag des politischen Gefangenen wurde auch der verfolgten Corona-Kritiker gedacht

In Deutschland wird der 18. März als der Tag des politischen Gefangenen begangen. In diesem Jahr wurde das Datum in den Systemmedien jedoch kaum erwähnt. Möglicherweise fürchteten deren Apparatschiks eine Debatte um die politische Justiz im eigenen Land. Denn in den Gefängnissen der Bundesrepublik sitzen immer öfter Bürger, die sich den diktatorischen Corona-Befehlen der vergangenen Jahre verweigert haben. Auf dem Breitscheidplatz in Berlin wurde am Samstag an sie erinnert. Martin Müller-Mertens war für AUF1 mit dabei.

