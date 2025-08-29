Das schreit zum Himmel! Vom Wahn und Paranoia der „Elite“

Die politisch mediale „Elite“ lebt in einem Wahn und leidet an Paranoia. Der bekannte Kommunikationswissenschaftler Professor Norbert Bolz nennt die brisanten Themen beim Namen. Er sieht eine kleine Minderheit, die sich gut artikuliert und die Macht der Medien hinter sich weiß. Durch permanente Propaganda sowie Angst- und Panikmache werden die Normalität und der gesunde Menschenverstand bekämpft. Norbert Bolz sagt aber auch, wie sich der mündige Bürger davor schützen und wie er den Widerstand unterstützen kann.

Quelle: AUF1