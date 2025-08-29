Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Das schreit zum Himmel! Vom Wahn und Paranoia der „Elite“

Das schreit zum Himmel! Vom Wahn und Paranoia der „Elite“

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 17:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die politisch mediale „Elite“ lebt in einem Wahn und leidet an Paranoia. Der bekannte Kommunikationswissenschaftler Professor Norbert Bolz nennt die brisanten Themen beim Namen. Er sieht eine kleine Minderheit, die sich gut artikuliert und die Macht der Medien hinter sich weiß. Durch permanente Propaganda sowie Angst- und Panikmache werden die Normalität und der gesunde Menschenverstand bekämpft. Norbert Bolz sagt aber auch, wie sich der mündige Bürger davor schützen und wie er den Widerstand unterstützen kann.

Sein brandneues Buch „Zurück zur Normalität“ ist hier im AUF1 Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/zurueck-zur-normalitaet

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wollte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige