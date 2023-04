Puffing zum Pflegenotstand: „Es ist katastrophal, Menschenleben sind in Gefahr!“

Pflegenotstand, überlastetes Personal und Patienten, die abgewiesen werden. Wie dramatisch ist die Lage in den Krankenhäusern und Pflegeheimen? Das Personal fehlt an allen Enden und Ecken, sagt Ursula Puffing im Gespräch mit Birgit Pühringer. Mehr als 20 Jahre hat Ursula Puffing als Pflegefachkraft gearbeitet – auch noch während der Corona-Zeit. Die ehemalige Pflegefachkraft warnt eindringlich: „Mittlerweile sind Menschenleben in Gefahr!“

Hier auch das Interview mit Ursula Puffing vom Jänner 2022. Im Gespräch mit Vivien Vogt befürchtete Ursula Puffing damals bereits: „Die Impfpflicht wird zum Pflegenotstand führen“ https://auf1.tv/nachrichten-auf1/ursula-puffing-die-impfpflicht-wird-zum-pflegenotstand-fuehren Quelle: AUF1