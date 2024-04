WHO-Symposium in Zürich: Massiver Angriff auf Freiheit und Souveränität

Die Pläne der WHO – Stichwort Pandemievertrag und Internationale Gesundheitsvorschriften – beunruhigen viele Bürger. Denn sollten diese im Mai beschlossen werden, droht eine Entrechtung der Nationalstaaten und ein erheblicher Machtzuwachs für die WHO. Davon wäre auch die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie betroffen. Über die möglichen Auswirkungen einer solchen Entwicklung diskutierten am vergangenen Wochenende namhafte Persönlichkeiten in Zürich.

Thomas Eglinski war vor Ort. Quelle: AUF1