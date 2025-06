Nachrichten AUF1 vom 19. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Schluss mit Insta & Snapchat? Auch deutsche Regierung schließt Social-Media-Verbot nicht aus

+ Total digital, total überwacht: ID Austria als Vorstufe zur EU-Diktatur

+ A-WEF-Freiheitsbarometer: Mitmachen und den Widerstand stärken!

+ Queer-Agenda: Auch Berliner Parlamentsverwaltung geht nicht zum CSD

+ Was macht die Luftwaffe dort? Erneuter Flug der Bundeswehr über dem Kriegsgebiet

+ Trump gibt Angriffsplan auf Iran frei – Medien: Iran bereitet Vergeltung vor

+ Israels Samson-Doktrin: Stehen wir am Rand des Atomkriegs?

+ Militärhistoriker zu deutschem Tankflugzeug: Wenn das stimmt, muss Merz ins

+ Höcke: Außenpolitik im Interesse Deutschlands, nicht fremder Mächte

+ „Hoffen, dass die USA nicht eingreifen müssen“ – Irritierendes Signal aus der AfD-

Spitze

+ Israels Angriff: Zemmour mit Hitler-Vergleich – Bulgariens Rechte warnen vor

Weltkrieg

+ Milliardenforderungen zu viel: Slowakei erwägt NATO-Exit

+FPÖ-Sicherheitssprecher: „Wir sind am Weg in den Überwachungsstaat!"

Quelle: AUF1