Nachrichten AUF1 vom 7. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ „Der Klimaschwindel“: Vor Jahren noch auf RTL – heute nur noch bei AUF1

+ Dr. Rainer Rothfuß im AUF1-Gespräch: „Die BRICS-Staaten werden der wichtigste Machtfokus sein“

+ Medien-Revolution: Tucker Carlson startet erste Sendung auf Twitter – über 50 Millionen Aufrufe

+ Daniel Matissek zu Klima-Schwindel-Video: „In dieser Doku findet sich alles, was heute niemand mehr aussprechen darf“

+ Montagsspaziergang in Gera: „Wir sind fremdbestimmt in diesem Land“

+ Deutschland: Schwarze Liste – SPD-Innenministerin Faeser will kritische Journalisten aussondern

+ Einwanderung um jeden Preis: Die unfassbaren Auswüchse des Migrations-Wahnsinns

+ Buch der Woche: „Die Twitter Files“ von Dr. C. E. Nyder

Kurzmeldungen:

+ Videoauftritt Selenskijs im Schweizer Parlament

+ Messerstecherei in Wiener Asylheim

+ Protest gegen Babler - SPÖ-Bürgermeister tritt aus Partei aus

+ "Schädlichster Spion in der Geschichte" ist tot

+ Deutschland: Abtreibung soll Straftat bleiben

Quelle: AUF1