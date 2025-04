Prozessbeobachter nach Urteil gegen Impfkritiker: Das ist keine freie Justiz mehr!

In Berlin musste sich kürzlich der ehemalige Berufsschullehrer Rüdiger Borrmann vor dem Strafgericht verantworten. Sein Vergehen: durchaus drastische Kritik an der Corona-Politik. In einem Video hatte er das Tor eines Konzentrationslagers gezeigt, mit dem Schriftzug: „Impfen macht frei?“

Quelle: AUF1