Nachrichten AUF1 vom 02. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Werk stirbt – Region stirbt: Deindustrialisierung frisst Deutschland auf

+ PCK Schwedt: Vom Energiezentrum zur Geisterstadt?

+ Fakten der Krise: Beschäftigung auf Stand von 2020 gefallen

+ Alarm am Arbeitsmarkt: Österreich droht größte Krise seit 1945

+ Pipeline-Blockade: Ideologie wichtiger als Arbeitsplätze

+ Verbot von Verbrennern – Gewerkschaft warnt vor gezielter Zerstörung

+ Lindemann sauer auf SPD: „Die haben uns den Bockmist eingebrockt“

+ Orbán stellt klar: Ungarn bleibt bei russischen Rohstoffen

+ Masken, Willkommenszentren, Kriegskalender: Irrsinn mit unserem Geld

+ Trump schwört Generäle ein – Publizist Ossenkopp beklagt Hysterie und Drohgebärden

+ „Es wird autoritärer“ - Regierung spricht Journalisten Status ab

+ Skandal-Urteil in Leipzig: Bundeswehr-Soldat entlassen – weil er die Covid-Spritze verweigerte

+ Messerangriff, Amokfahrt und Bombenalarm: Tödlicher Terror in Manchester!

+ Sogar Ärzteblatt warnt: Schwere Nebenwirkungen bei Kindern nach Biontech-Spritze!

+ „Noch mehr“ als in Riesa: Linksextreme wollen wieder Stadt in Angst versetzen

+ AUF1-Chefredakteur: Warum Aufklärung jetzt überlebenswichtig ist

Quelle: AUF1