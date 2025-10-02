Nachrichten AUF1 vom 02. Oktober 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Werk stirbt – Region stirbt: Deindustrialisierung frisst Deutschland auf
+ PCK Schwedt: Vom Energiezentrum zur Geisterstadt?
+ Fakten der Krise: Beschäftigung auf Stand von 2020 gefallen
+ Alarm am Arbeitsmarkt: Österreich droht größte Krise seit 1945
+ Pipeline-Blockade: Ideologie wichtiger als Arbeitsplätze
+ Verbot von Verbrennern – Gewerkschaft warnt vor gezielter Zerstörung
+ Lindemann sauer auf SPD: „Die haben uns den Bockmist eingebrockt“
+ Orbán stellt klar: Ungarn bleibt bei russischen Rohstoffen
+ Masken, Willkommenszentren, Kriegskalender: Irrsinn mit unserem Geld
+ Trump schwört Generäle ein – Publizist Ossenkopp beklagt Hysterie und Drohgebärden
+ „Es wird autoritärer“ - Regierung spricht Journalisten Status ab
+ Skandal-Urteil in Leipzig: Bundeswehr-Soldat entlassen – weil er die Covid-Spritze verweigerte
+ Messerangriff, Amokfahrt und Bombenalarm: Tödlicher Terror in Manchester!
+ Sogar Ärzteblatt warnt: Schwere Nebenwirkungen bei Kindern nach Biontech-Spritze!
+ „Noch mehr“ als in Riesa: Linksextreme wollen wieder Stadt in Angst versetzen
+ AUF1-Chefredakteur: Warum Aufklärung jetzt überlebenswichtig ist
Quelle: AUF1