Wut-Bauer: Deshalb habe ich Angst, dass meine Kinder Politiker sehen

Der Aufstand der Landwirte gegen Ampel und Great Reset steht vor seinem Höhepunkt. Am Montag bebt Berlin im Rhythmus der Traktoren. Falls angesichts der Propaganda-Lawine gegen die Bauern in den Systemmedien untergegangen ist, weshalb das Land rebelliert: AUF1 hat sich noch einmal in Recklinghausen und Schwerin umgehört.

Quelle: AUF1