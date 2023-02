Nachrichten AUF1 vom 2. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:



+ EU: Gezielte Wirtschaftszerstörung durch das ESRS-Nachhaltigkeitsprogramm?

+ Martin Kohlmann im AUF1-Gespräch: „Wir wollen ein neutrales Sachsen und keine Kriegshetze“

+ Deutschland: Minister Özdemir und der grüne Krieg gegen die Landwirtschaft

+ Stefan Scheil im AUF1-Exklusivinterview: „Tote Deutsche waren durchaus gewollt“

+ Stefan Magnet: „Nicht Einwanderungs-Gegner, sondern Globalisten sind Menschenfeinde!“

+ Covid-Genspritze: Pfizer räumt Viren-Engineering auf Druck von Undercover-Reportern ein

+ Berlin Mitte AUF1: „Strafdelikt Maskenattest: Nach Berufsverbot drohen Mut-Ärztin jetzt 3 Jahre Haft“

+ Die gute Nachricht: Maskenpflicht fällt in Deutschland

Kurzmeldungen:

+ Wiener Terrorprozess: Urteile gegen 4 importierte Islam-Fundis

+ Kampf um Wohnraum: Vonovia baut keine neuen Häuser mehr

+ Lügen-System: Positiver Asylantrag durch falsches Trauma-Attest

+ Passierscheine für Blackout in Wien ausgestellt: Was ist geplant?

+ Verfassungsbruch: Österreich finanziert Panzerlieferungen in die Ukraine

Quelle: AUF1