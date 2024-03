Nur zwei V-Leute in der AfD? Peter Boehringer: „Wir glauben dem Verfassungsschutz nicht!“

Seit gestern läuft das Berufungsverfahren zur Klage der AfD gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz am Oberverwaltungsgericht in Münster. Wie sich die Oppositionspartei juristisch gegen einen „durch und durch politischen Prozess“ wehrt, erklärt der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Peter Boehringer, im AUF1-Interview. „Es ergibt sich kein Vorwurf aus unserer Programmatik heraus“, mahnt Boehringer. Eher stelle sich die Frage, inwiefern V-Leute des Verfassungsschutzes an den Äußerungen beteiligt waren, die der Geheimdienst nun Parteimitgliedern unterstellt.

Wie der beklagte Verfassungsschutz diese Anfrage der AfD vor Gericht beantwortete, erfahren Sie exklusiv bei AUF1. Quelle: AUF1