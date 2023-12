Gerhard Wisnewski: „Wie ein Zug, der auf den Abgrund zurast“

Explodierende Insolvenzen, Zusammenbruch der Bildung: „Wie ein Zug, der auf den Abgrund zurast“ – so beschreibt Enthüllungs-Journalist Gerhard Wisnewski den Zustand Deutschlands. Im AUF1-Gespräch verrät der Bestseller-Autor einige besonders interessante Geschichten aus seinem soeben erschienenen Jahrbuch „Verheimlicht. Vertuscht. Vergessen 2024 – Was 2023 nicht in der Zeitung stand“.

Exklusiv für AUF1 hat Gerhard Wisnewski – wie bereits in den beiden letzten Jahren – daraus auch einen besonderen Jahresrückblick zusammengestellt, den Sie am 31. Dezember bei auf1.tv sehen können. Video anschauen

Quelle: AUF1