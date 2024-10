In der Bombenhölle von Dschabalia – Dieser Mann träumt von seinem toten Sohn

Seit einem Jahr ist das Leben für die Einwohner von Dschabalia wohl so etwas wie die Hölle auf Erden. Am 9. Oktober 2023 bombardierte die israelische Luftwaffe die Stadt im nördlichen Gazastreifen. Also zu einem Zeitpunkt, als der Krieg Benjamin Netanjahus gegen das Küstengebiet offiziell noch gar nicht begonnen hatte.

Heute, genau zwölf Monate später, bleiben den Überlebenden nur noch ihre Träume. Quelle: AUF1