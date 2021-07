Doku "Das System Nike" im ZDF und in der ZDFmediathek

Das "Nike Oregon Projekt" war bis 2019 eine Kaderschmiede der Läufer-Elite – doch dann wurde Chefcoach Alberto Salazar wegen Doping-Vorwürfen gesperrt. Was sich hinter dem Projekt verbirgt, beleuchtet die Dokumentation "Das System Nike – Siegen um jeden Preis", die in der ZDFmediathek bereits vorab zur Verfügung steht und am Sonntag, 25. Juli 2021, 17.10 Uhr, auf dem "sportstudio reportage"-Sendeplatz im ZDF zu sehen ist.

Nach der Sperrung von Salazar war eine Debatte unter Fans und Kritikern entbrannt, wie sauber die Trainingsmethoden des Chefcoachs tatsächlich waren. Was sein Fall über die Moral des Spitzensports erzählt und ob seine Besessenheit, um jeden Preis gewinnen zu wollen, ihn zum Helden oder zum Schurken macht – das nimmt die Dokumentation in den Fokus. Als Alberto Salazar, Cheftrainer des "Nike-Oregon-Projekts", mitten in der Leichtathletik-WM in Doha 2019 gesperrt wurde, war die Aufregung in der Sportwelt groß. Der Vorwurf lautete Doping – obwohl keiner seiner Läufer und keine seiner Läuferinnen, darunter Konstanze Klosterhalfen und der vierfache britische Goldmedaillen-Gewinner Mo Farah, je positiv getestet wurden. Filmemacher Paul Kemp enthüllt die Geschichte dieses Leichtathletik-Trainers und beschreibt, wie das dahinterstehende System funktioniert. Der Autor lässt prominente Aussteigerinnen wie Kara Goucher ebenso zu Wort kommen wie noch aktive Athleten und Athletinnen. Sie berichten von Salazars ungewöhnlichen Trainingsansätzen und großen Erfolgen ebenso wie von Misshandlungen. Die Dokumentation zeigt, welche Rolle Salazar im System Nike und in der gesamten Sportwelt spielt. ARTE hat eine 51-minütige Langfassung der Dokumentation von Paul Kemp am Dienstag, 20. Juli 2021, gesendet; im ZDF ist die 44-minütige Fassung zu sehen. Quelle: ZDF (ots)