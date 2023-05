Gerald Hauser: „Derzeit laufen einige Machterhaltungsschritte parallel“

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser kämpft seit der Corona-Plandemie engagiert gegen eine Impfpflicht – sowohl im Parlament als auch auf der Straße. Er ist regelmäßiger Interviewpartner von AUF1 und tritt auch am 11. Mai bei der großen AUF1-Podiumsdiskussion in Oberösterreich auf. Er warnt aktuell vor den Plänen der WHO und EU, aber auch der österreichischen Regierung, durch diverse Gesetze die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger einzuschränken.

