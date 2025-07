Nachrichten AUF1 vom 08. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deshalb verschweigt Musks KI Impfschäden: Groks Zusammenarbeit mit Pfizer

+ Spahns Maskenskandal weitet sich aus: Noch mal eine halbe Milliarde

+ Schockzahlen: Drogentote steigen während Corona-Zeit um 59 Prozent

+ ÖVP will Corona-Aufarbeitung verhindern – FPÖ zieht vor Verfassungsgerichtshof

+ Gericht stärkt Massenmigration: Berlin muss Afghanen einfliegen

+ Polen zieht Konsequenzen: Massenmigration führt zu neuen Kontrollen im Schengen-Raum

+ Nach Protest gegen Migrantengewalt: Brutaler Antifa-Angriffs auf Jugendgruppe

+ Zwei Tage vor Sturzflut: Thiel-Vertrauter führte Wettermanipulation in Texas durch

+ Messenger-Überwachung vor Beschluss: Der nächste Schritt in den Überwachungsstaat

+ Epstein-Skandal: Auf einmal fehlt die Kundenliste

+ Misstrauensvotum rückt näher – Von der Leyen droht Kritikern

+ Maulkorb: Berliner Parlament verweigert Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen das Wort

Quelle: AUF1