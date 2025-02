Kubitschek und Magnet analysieren: "Elon Musk beschleunigt die Wende"

Ein grundsätzliches Gespräch über das Phänomen Elon Musk. Warum sind sich Götz Kubitschek und Stefan Magnet einig, dass der Einsatz von Elon Musk alles verändert hat? Sie sprechen über Risiken und Nebenwirkungen ausländischer Interventionen, den Schuldkult der Deutschen und die Frage, ob die Zeit für eine AfD-Regierung gekommen ist. Seitdem Elon Musk die AfD unterstützt, bleibt in Deutschland kein Stein auf dem anderen. Durch seine Aufforderung an die Deutschen, sich von der Vergangenheit loszulösen, stolz zu sein und in die Zukunft zu blicken, ist nun selbst der lang antrainierte Schuldkult der Deutschen ins Wanken geraten.

Für seine Unterstützung muss ihm die AfD dankbar sein, meint Götz Kubitschek. Gleichzeitig warnt der Verleger im Gespräch mit Stefan Magnet aber auch davor, sich von dem US-Milliardär und bekennenden Transhumanisten programmatisch vereinnahmen zu lassen. Quelle: AUF1