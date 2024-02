Der wahre Geheimplan: Was geheime Machtzirkel planen und umsetzen

Was die Systemmedien uns darbieten, ist eine einzige Inszenierung, eine Show. Hinter den Kulissen führen reale Geheimgesellschaften Krieg gegen die Menschheit und wir sind Zeugen der Verwirklichung. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet sagt in dieser grundsätzlichen Sendung: „Das System will über Geheimpläne sprechen? Gut so! Dann aber richtig!“ Stefan Magnet zitiert einen Insider, wonach 2024 weitere Attacken gegen AfD und FPÖ geplant sind. Und er berichtet von Geheimplänen, die AUF1 vernichten sollen.

Umfangreich und zugleich kompakt legt er dar, wie Geheimgesellschaften eine Verschwörung gegen die Völker organisieren und zwar seit über hundert Jahren. Er nennt Bilderberger, Freimaurer, Konzernstrukturen und konkrete Auswirkungen eines gigantischen Geheimplans, von dem die Mächtigen ablenken wollen. Quelle: AUF1