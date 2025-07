Iran-Krieg offenbart Pläne: Welche Rolle spielt Trump wirklich? Ist er Europas Retter?

Es ist atemberaubend, was der Iran-Krieg alles offengelegt hat, was bislang verborgen war. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet geht der Frage nach: Welche undurchsichtige Rolle spielt Trump wirklich? Ist er ein Agent und Vollstreckungsgehilfe des Zionismus – paktiert er mit dem „US Deep State“ oder trickst er alle aus und macht am Ende neben Amerika gar Europa „great again“? AUF1 zeigt in dieser Sendung Strukturen, über die sich kaum jemand zu sprechen getraut. Wer ist so mächtig, dass Trump seine Strategie danach ausrichten muss? Und ist in dieser nächsten Generation der Kriegsführung vieles Show, was wir für real halten? Diese Sendung wird die Zuschauer herausfordern.

