Nachrichten AUF1 vom 06. März 2025

+ Nächster Angriff! Alternative Medien sollen finanziell ruiniert werden

+ Anstieg rechtsextremer Straftaten entpuppt sich als Falschmeldung

+ Afghanen-Kriminalität: Wer die Wahrheit ausspricht, riskiert in Deutschland den Knast!

+ Tschechischer Oppositionspolitiker Okamura: Das System will uns von den Wahlen ausschließen

+ Biontechs „vielversprechende Ergebnisse“? Studie: Zahlreiche Tote nach mRNA-Spritze gegen Krebs!

+ Sogar Hersteller geben zu: Erst die Impfung führt zu Masern!

+ Dr. Nehls im Schock-Interview: Wird Kriegsbegeisterung durch Nährstoffmangel begünstigt?

+ Strafanzeige gegen Baerbock: So will Anwalt Haintz die Meinungszensur aufbrechen!

+ Susanne Fürst (FPÖ): „Aufrüstungsplan ist Deckmantel für EU-Zentralismus“

+ Nach brisantem Bericht: Netanjahu will Geheimdienst-Chef loswerden

+ „Widerwärtiges Spiel“ bei Mercedes Benz: So sauer sind Arbeiter auf die Systemgewerkschaft

