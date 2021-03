"John McAfee": ZDFinfo-Doku über bizarren Software-Millionär

Das Leben des Software-Pioniers John McAfee gleicht einem Actionfilm. Mit einem Antivirenprogramm verdiente er in den 1990er-Jahren Millionen. Doch dann häuften sich wilde Eskapaden und denkwürdige Auftritte. Am Mittwoch, 10. März 2021, 20.15 Uhr, porträtiert ZDFinfo den exzentrischen Unternehmer in der Dokumentation "John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs".

2012 machte John McAfee mit einer spektakulären Flucht durch Mittelamerika weltweit Schlagzeilen: Nachdem sein Nachbar ermordet aufgefunden worden war, geriet McAfee schnell in den Fokus der Ermittlungen. Also flüchtete er vor der Polizei und informierte parallel die Presse. Für ihre Dokumentation führte Nanette Burstein Interviews mit ehemaligen Angestellten und Vertrauten des umstrittenen Software-Moguls. Zudem sprach sievor Ort mit Journalistinnen und Journalisten und Behördenvertretern. Dabei fand sie heraus, dass der Mord an McAfees Nachbarn längst nicht das einzige Verbrechen ist, mit dem dieser in Verbindung gebracht wird. ZDFinfo zeigt den Film am Dienstag, 16. März 2021, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 19. März 2021, 9.45 Uhr, erneut. Quelle: ZDFinfo (ots)