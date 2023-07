Dr. Holzeisen: „Italiens Gesundheitsministerium schuf faktisch erst Covid-Todesfälle“

Italien spielte für die Staaten der EU im Frühjahr 2020 eine Vorreiterrolle bei der Ausrufung von Covid-Maßnahmen. Zu Beginn der Corona-Plandemie gab das italienische Gesundheitsministerium falsche Anweisungen für den Umgang mit Erkrankten, was zu zahlreichen Todesfällen führte. Auch Autopsien bei Personen, die in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben waren, wurden untersagt. Die Bozener Rechtsanwältin DDr. Renate Holzeisen griff diesen Skandal auf und kündigte Strafanzeigen an.

