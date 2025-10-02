Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wanzen in Wohnungen: Merz macht Überwachung zur Chefsache

Wanzen in Wohnungen: Merz macht Überwachung zur Chefsache

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 10:00
Martin Müller-Mertens (2025)
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die Deutschen sollen künftig noch stärker durch Geheimdienste überwacht werden. Und das ist kein Vorstoß übereifriger Beamter – es ist Chefsache. Kanzler Friedrich Merz selbst forderte den Bundestag jetzt auf, die Spionage gegen vermeintliche „Staatsfeinde“ massiv auszuweiten. Den Gesetzentwurf unterschrieb er persönlich - mit „freundlichen Grüßen"

Aus Berlin dazu nun eine Einschätzung von AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1

