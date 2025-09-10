Aufgedeckt! Das hat man uns verheimlicht: Villach-Terrorist war vor Anschlag im Irak!

Brisanter Enthüllungsskandal: Terror-Syrer von Villach reiste vor seiner Tat in den Irak! Ein entscheidendes Detail, das bis heute der Öffentlichkeit verschwiegen wird. Stattdessen wird eine mysteriöse „Blitzradikalisierung“ über soziale Medien behauptet, um die Totalüberwachung der Bürger zu rechtfertigen! Doch diese AUF1-Sendung entlarvt die Mainstream-Erzählung. Am 15. Februar 2025 erschütterte ein islamistischer Terroranschlag Österreich: Politik und Medien präsentierten rasch das Bild eines Einzeltäters, der sich über soziale Medien „blitzartig“ radikalisiert habe, ehe er in Villach (Kärnten) Menschen attackierte und einen 14jährigen Schüler ermordete…

Doch neueste Erkenntnisse ändern alles. In dieser Sendung enthüllen AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet und Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer erstmals eine entscheidende Information zur bisher vertuschten Auslands-Reise des Terroristen.

Sie stellt alles infrage, was die Öffentlichkeit bislang vom Attentäter zu wissen glaubte. Besonders brisant ist das, weil die These der „Blitzradikalisierung“ von der Politik nicht nur genutzt wurde, um das eigene Versagen zu vertuschen, sondern um drastische Zensur- und Überwachungsmaßnahmen umzusetzen - wie etwa die Messenger-Überwachung von Telegram & Co. sowie eine geplante Alterseinschränkung für soziale Medien wie TikTok oder Instagram. In Gesprächen mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, dem Islamismus-Experten Manfred Kleine-Hartlage sowie dem Islam-Aussteiger Irfan Peci zeichnet die Sendung darüber hinaus ein umfassendes Bild über die islamistische Bedrohung sowie die Instrumentalisierung von Terror durch die Politik.

Eines ist klar: Nach dieser Sendung bleibt vom offizielle Narrativ über den Anschlag kaum noch etwas übrig – und es wird deutlich, dass die Öffentlichkeit über die Hintergründe des Terrors bewusst im Dunkeln gelassen wird.

Quelle: AUF1