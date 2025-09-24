Nachrichten AUF1 vom 24. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Repression geht weiter: Bianca Witzschel muss wieder ins Gefängnis

+ Im Knast eingeschüchtert? Protest-Musiker Arne Schmitt gibt auf – Tumult vor

Gericht

+ Corona-Kritiker hinter Gittern – Menschenrechtsgruppe warnt vor politischer Justiz

+ Machtkampf in New York: Trump attackiert Globalisten – Macron verteidigt alte

Weltordnung

+ Kommentar: Trumps Rede – Neuer Kurs oder alter Imperialismus?

+ NATO-Rutte plaudert es aus: US-General entscheidet über Krieg in Europa

+ Brüssel schützt mutmaßliche Linksterroristin - Ungarn drängt nun auf Antifa-

Verbot

+ Christoph Berndt: Establishment bereitet Boden für Antifa-Terror

+ Bundeshaushalt 2026: Rekordschulden – und schon klafft die nächste Lücke

+ Kritik am neuen Waffengesetz: „Angriff auf Bürgerrechte“

+ Schmitt-Anwältin Wörmer: Wir wollten nicht, dass Arne Weihnachten im Knast verbringt





Quelle: AUF1