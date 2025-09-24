Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 24. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 24. September 2025

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Repression geht weiter: Bianca Witzschel muss wieder ins Gefängnis
+ Im Knast eingeschüchtert? Protest-Musiker Arne Schmitt gibt auf – Tumult vor
Gericht
+ Corona-Kritiker hinter Gittern – Menschenrechtsgruppe warnt vor politischer Justiz
+ Machtkampf in New York: Trump attackiert Globalisten – Macron verteidigt alte
Weltordnung
+ Kommentar: Trumps Rede – Neuer Kurs oder alter Imperialismus?
+ NATO-Rutte plaudert es aus: US-General entscheidet über Krieg in Europa
+ Brüssel schützt mutmaßliche Linksterroristin - Ungarn drängt nun auf Antifa-
Verbot
+ Christoph Berndt: Establishment bereitet Boden für Antifa-Terror
+ Bundeshaushalt 2026: Rekordschulden – und schon klafft die nächste Lücke
+ Kritik am neuen Waffengesetz: „Angriff auf Bürgerrechte“
+ Schmitt-Anwältin Wörmer: Wir wollten nicht, dass Arne Weihnachten im Knast verbringt


Quelle: AUF1

