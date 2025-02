Martin Rutter: "Gegen die Austro-Ampel braucht es Widerstand auf der Straße"

Gegen den Willen der Bevölkerung formiert sich in Österreich aktuell eine Regierung der Wahlverlierer von ÖVP, SPÖ und NEOS. Gegenüber AUF1 erläutert der patriotische Aktivist Martin Rutter, welche fatalen Konsequenzen das für Österreich hat und warum es jetzt Widerstand auf der Straße braucht. Bereits am kommenden Samstag ruft er um 13:00 zu einer Demonstration vor dem Parlament in Wien auf.

