Insekten in Lebensmitteln – EU will Kontrolle der Menschen über die Nahrung

Seit dem 10. Februar darf in der EU Pulver aus Mehlwürmern in Brot, Käse, Nudeln, Kompott oder Marmelade verarbeitet werden. Die europäische Nahrungsmittelbehörde hat das Material als unbedenklich eingestuft – obwohl es gar keine belastbaren Daten dazu gibt. Doch warum lässt die EU überhaupt Insekten in Lebensmitteln zu? Und welche 10 weiteren Insekten-Produkte sind künftig geplant?

Brisantes Studiogespräch mit AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger. Quelle: AUF1