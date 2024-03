Nachrichten AUF1 vom 19. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Geheime Pfizer-Verträge als Stolperstein? Staaten verklagen von der Leyen + Dr. Ronny Weikl bei Impfschaden-Symposium: „Größtes Verbrechen in der Medizin-Geschichte“ + Nächste Verschwörungstheorie bestätigt: RKI stufte Corona-Gefahr auf politischen Druck hin hoch + Potsdam: Corona-Untersuchungs-Ausschuss reine Farce? + Ukraine-Krieg: Baerbock offenbar gegen Waffenstillstand + Berliner Kommentar: So will Habeck die große Transformation unumkehrbar machen + Bundeswehr will neue Kampfflugzeuge – Sollen Taurus-Marschflugkörper an Ukraine verkauft werden? + Afghanen in Thüringen festgenommen: Islamisten planten Anschlag in Stockholm + Dr. Philipp Gut zu Schweizer Epidemiegesetz: „Notrecht ist sicher nicht einem Rechtsstaat angemessen“ + Arbeitskämpfe: Alternativ-Gewerkschaft fordert Ausweitung des Streikrechts + Wien: Soldat niedergestochen, weil er Frauen vor Jung-Migranten schützte – Karner will generelles Waffenverbot + Aufstand der Frauen gegen Trans-Schwimmer: Klagen gegen Wettbewerbs-Teilnahme

Quelle: AUF1