ZDFinfo-Doku "Halal – Das große Geschäft mit muslimischen Kunden"

Der Begriff "halal" wird in Deutschland vor allem mit islamkonformen Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Dabei bezieht sich das halal-Konzept auf die gesamte Lebenswelt der Muslime: von der Ernährung bis hin zur Kleidung, Arbeit, Freizeit und sogar der Partnerwahl. Die ZDFinfo-Dokumentation "Halal – Das große Geschäft mit muslimischen Kunden" wirft am Montag, 5. Juli 2021, 20.15 Uhr, einen Blick auf den hart umkämpften Markt um Produkte, die als "halal" gekennzeichnet werden, und zeigt zugleich, welche Betrügereien mit der Bezeichnung getrieben werden.

Der Begriff "halal" bedeutet übersetzt so viel wie "erlaubt" und bezieht sich auf Taten und Dinge, die im Einklang mit dem Islam stehen. Da es mehrere Rechtsschulen im Islam gibt, kann auch die Auslegung unterschiedlich sein. Weltweit leben fast zwei Milliarden Muslime. Sie gehören zu den am schnellsten wachsenden Gesellschaftsgruppen. Daraus ergibt sich ein großes Marktpotenzial, das in Ländern wie Frankreich oder England bereits nahezu ausgeschöpft wird. Auch in Deutschland gewinnen "halal"-Produkte immer mehr an Bedeutung. Die Kehrseite des Wachstums ist allerdings ein hart umkämpfter Zertifizierungsmarkt. Zudem wird der Begriff oftmals als bloßes Marketinginstrument genutzt. Quelle: ZDFinfo (ots)