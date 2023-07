Nachrichten AUF1 vom 10. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Globalisten-Machtkampf: UNO fordert dauerhafte globale Notstands-Befugnisse

+ Niederlande: Schwabs Kolonial-Verwalter Mark Rutte gibt auf – „Great Reset“ in Gefahr?

+ Österreich: Hat der grüne Vizekanzler Kogler Angst vor normalen Menschen?

+ Renate Holzeisen im AUF1-Gespräch: „Italiens Gesundheitsministerium schuf faktisch erst Covid-Todesfälle“

+ AUF1-Kommentar: „Genießen wir jeden Sommer-Tag bewusst und lassen wir die Sonne in unser Herz scheinen“

+ Flutkatastrophe jährt sich: Steinmeier im Ahrtal – ein Heuchler gibt sich die Ehre

+ Degussa-Chefökonom Thorsten Polleit: „Währungsverhältnisse werden sich massiv verändern“

+ Die gute Nachricht: „Sound of Freedom“ - Film über Pädophile übertrifft Blockbuster an Kino-Kassen

Kurzmeldungen:

+ Irisches „Hassrede-Gesetz“ auf Herbst verschoben

+ Biologischer Mann zur „Miss Niederlande“ gewählt

+ Bundesagenten am Kapitolsturm beteiligt?

+ Migrantengewalt in Deutschland explodiert

+ Impfverbrechen drängen an die Öffentlichkeit

Quelle: AUF1