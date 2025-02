Budapest: Historische Annäherung von Weidel und Orbán

Dass sich Alice Weidel und Viktor Orbán in vielem noch uneinig sind, daraus machten die AfD-Kanzlerkandidatin und Ungarns Ministerpräsident kaum einen Hehl. Dennoch ist ihr Treffen ein wichtiger Schritt für die patriotische Opposition. Die wichtigste antiglobalistische Regierung in Europa und die größte Oppositionspartei des entscheidenden EU-Staates Deutschland nähern sich an.

Budapest: Historische Annäherung von Weidel und Orbán Quelle: AUF1