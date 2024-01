Bauern-Protest in Brandenburg: Solidaritätswelle für Landwirte

Nicht nur die Bauern fühlen sich durch die Politik der deutschen Bundesregierung in ihrer Existenz bedroht. Daher erhalten die Landwirte bundesweit Solidarität auch von Menschen, die beruflich nichts mit Feldern oder Ställen zu tun haben. So auch am vergangenen Freitag in Brandenburg. AUF1 hat sich bei diesem, wie es hieß, „Testlauf für den 8. Januar“ in Werneuchen umgehört.

Quelle: AUF1