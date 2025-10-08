Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Die Menschen sind am Ende ihrer Geduld – „Ed der Holländer“ im AUF1-Interview

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Edwin Wagensveld (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Edwin Wagensveld (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Folgen der Migrationspolitik: Während in Wien mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht stehen, formiert sich in anderen Teilen Europas massiver Widerstand gegen die Einwanderungsagenda. Zuletzt gingen in Großbritannien Hunderttausende auf die Straße. Doch auch in den Niederlanden wächst der Protest. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sprach darüber mit dem niederländischen Aktivisten Edwin Wagensveld – vielen bekannt als „Ed der Holländer“, der schon bei Pegida in Dresden für Aufsehen sorgte.

Sein Eindruck: „Viele Menschen in meinem Land sind am Ende ihrer Geduld.“

Quelle: AUF1

