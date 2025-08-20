Die neue WEF-Führung: Eine brandgefährliche Offenbarung der Globalisten!

BlackRock-Chef Larry Fink ist der neue Boss des WEF und auf ihn folgt die Vertrauensfrau der Hochfinanz Christine Lagarde. Damit lassen die Globalisten die Masken fallen. „Wir müssen diese Signale sehr ernst nehmen“, warnt AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in dieser Sendung. Unabhängig von einem möglichen Frieden in der Ukraine, wird die Great Reset Agenda der Globalisten fortgesetzt: Enteignung und Totale Kontrolle stehen für die nächsten Monate im Zeitplan.

Um zu erkennen, was geplant wird, ist es hilfreich, anzusehen, wer jetzt in Stellung gebracht wird. Quelle: AUF1