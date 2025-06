Giovanna Winterfeldt (NIUS): Die alternativen Medien sind der Neustart

Alternative Medien sind im Aufwind – aber auch unter Druck. In Österreich werden sie aktuell vom Geheimdienst stigmatisiert, in Deutschland geraten sie ins Visier der Aufsichtsbehörden. Der Grund dafür: ihr Erfolg. Immer mehr Menschen entziehen sich der staatlichen Propaganda. Doch welche Aufgaben und Herausforderungen warten auf alternative Medien in Zukunft?

Darüber sprach AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit Giovanna Winterfeldt. Sie arbeitet unter anderem für die Nachrichtenseite NIUS. Quelle: AUF1