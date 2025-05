Nachrichten AUF1 vom 15. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Martin Müller-Mertens.

Dies sind die Themen:

+ Nächster Wählerverrat von Kanzler Merz: „Deutschland ist ein Einwanderungsland“

+ Grenzkontrollen in Frankfurt (Oder)? Hier wird einfach durchgewunken

+ Fast 5.000: So viele Einwanderer wurden nach Bayern eingeflogen

+ Istanbul-Verhandlungen: Scheitert der Frieden am Störfeuer der Globalisten?

+ Nach Pfizergate-Urteil: Druck auf von der Leyen wächst

+ Höcke, Weidel, Chrupalla – Die schlimmsten Feinde des Verfassungsschutzes

+ Strafanzeige gestellt: Warum das Bürgernetzwerk Ein Prozent gegen die

Bundeswahlleiterin vorgeht

Quelle: AUF1