Schmiedlechner (FPÖ): „Die ÖVP hat die Bauern in den letzten Jahren sehr in die Abhängigkeit gedrängt“

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Bio-Bauer Peter Schmiedlechner äußert sich als Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Bauernschaft Österreichs im AUF1-Gespräch zur Lage seiner Berufsgruppe. Auf die Frage, warum Österreichs Bauern nicht wie in Deutschland und Frankreich auf die Straße gingen, antwortete er, dafür gebe es zwei Gründe: Zum einen sei die ÖVP in der Regierung, und zum anderen habe sie die Bauern in den letzten Jahren sehr in die Abhängigkeit gedrängt und großen Druck auf die Betriebe ausgeübt. Die Bauernvertretung habe ihre Klientel verraten und verkauft.

Eine Unterstützung seiner Berufsgruppe sei nicht nur in der Wahlkabine möglich, sondern auch durch regionalen Einkauf beim Bauern. Quelle: AUF1