Chaos - Katastrophe – Kehrtwende?

Die Bundestagswahl ist geschlagen. Doch was nun? Gerald Markel rechnet mit einer Wahlwiederholung, Werner J. Patzelt weint Habeck keine Träne nach und beschreibt Merz mangelndes politisches Geschick, Claudio Zanetti nimmt Deutschland als schwächstes Glied in die Pflicht und Krissy Rieger sieht wenig Licht am Ende des Tunnels. Doch es gibt auch jede Menge positive Aspekte in der international besetzten Gesprächsrunde von Thomas Eglinski.

Quelle: AUF1