Dr. Michael Nehls: Unsere mentale Freiheit wird global angegriffen

Weltweit sinkt die mentale Leistungsfähigkeit, die Depressionsraten steigen dramatisch. Doch die Ursachen dafür werden nicht beseitigt, ganz im Gegenteil. Kann das nur Zufall sein? Mediziner Dr. Michael Nehls legt in seinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn“ eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter diesen zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen. In unserer neuen Sendung „AUFgeblättert“ präsentiert Kurt Guggenbichler Bücher, die Ihnen die Augen öffnen werden.

Denn nicht immer ist eine Sache so, wie sie uns Regierungen, Systemmedien oder so genannte Experten weismachen wollen. „Lesen Sie unbedingt dieses Buch! Der Erkenntnisgewinn ist enorm", so Guggenbichler.

Quelle: AUF1