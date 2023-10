Smart Meter: Totalüberwachung ohne Entkommen?

In der aktuellen Ausgabe der „Sprechstunde AUF1“ behandelt Sabine Petzl das Thema „Smart Meter“. Diese sogenannten „intelligenten Zähler“ zeichnen den aktuellen Energieverbrauch in Echtzeit auf und übermitteln diesen an den Energieanbieter. Was das genau bedeutet, welche Gefahren für den Konsumenten entstehen und ob man sich dagegen zur Wehr setzen kann, beantworten die Fachleute im AUF1-Studio.

Energietechniker Dipl. Ing. Dr. Martin Steiner, die vom Zwangseinbau betroffene Ingrid Hrdy und Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik, der vorweg warnt: „Die Gefahr eines Smart Meters besteht darin, dass aufgrund der in regelmäßigen Abständen gemessenen und gespeicherten Stromdaten ein genaues Bewegungs- und Verhaltensdiagramm des Benutzers erstellt werden kann.“ Also eine Totalüberwachung über den Energieanbieter? Quelle: AUF1