Nachrichten AUF1 vom 14. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Ex-Chef der US-Seuchenbehörde: „Vogelgrippe wird Ursache für große Pandemie sein“

+ Sensationsurteil in Italien: Gesundheitsbehörde muss 170.000 Euro an Impf-Gegnerin zahlen

+ AfD-Politiker Peter Boehringer: Uns werden „Wortverbrechen“ vorgeworfen

+ Erneut Brandanschlag auf AfD-Politiker: Entsteht neue linke Terrorgruppe?

+ Strafverschärfungen für Angriffe auf Politiker: „Kann keine Zweiklassen-Gesellschaft geben“

+ Macheten-Attacke in Leipzig: Straßenschlacht eskaliert

+ Nach Schweizer ESC-Sieg: Regenbogen-Rammbock gegen Mann und Frau

+ Melinda Gates verlässt Gates-Stiftung – eigene Projekte geplant

Quelle: AUF1