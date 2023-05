Wahlsieger Erdogan: Ist der Türkenführer Fluch oder Segen für sein Land?

Am Sonntag fand in der Türkei die Stichwahl zwischen Präsident Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu statt. Wie erwartet, konnte der amtierende Präsident Erdogan die Stichwahl dabei für sich entscheiden – und zwar eindeutig. Wobei ihn die Türken in Deutschland und Österreich mit großer Mehrheit wiedergewählt haben und mit großer Inbrunst verehren. Das unterstrichen nicht zuletzt die großen Pro-Erdogang-Kundgebungen in zahlreichen mitteleuropäischen Städten.

An Erdogan scheinen sich die Geister zu scheiden – man liebt oder man hasst ihn. Quelle: AUF1